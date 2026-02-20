Skipper morto a bordo di uno yacht di 17 metri | indagata l’armatrice

Il comandante dello yacht “Gravia”, Annalaura Di Luggo, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo la morte di Giovanni Marchionni, 21 anni, trovato senza vita sull’imbarcazione l’8 agosto. La causa sembra essere legata a un incidente durante una navigazione in acque italiane. La polizia ha sequestrato il natante e sta verificando eventuali responsabilità. La famiglia di Marchionni chiede chiarezza sull’accaduto e attende risposte sulle circostanze del decesso. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Iscritta al registro degli indagati Annalaura Di Luggo, l'armatrice dello yacht di 17 metri " Gravia ", sul quale l'8 agosto scorso è stato ritrovato il corpo senza vita di Giovanni Marchionni, 21enne di Bacoli, in provincia di Napoli. La Procura di Tempio Pausania ha notificato l'atto all'imprenditrice, proprietaria dello yacht, e ai suoi legali, Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, per permettere ulteriori verifiche investigative, coordinate dalla pm Milena Aucone. L'iscrizione nel registro degli indagati è giunta sei mesi dopo la tragedia, probabilmente per poter effettuare nuovi accertamenti tecnici sull'imbarcazione, ancora sotto sequestro alla banchina 7 della Marina di Portisco, a Olbia.