Morto in barca a Olbia indagata l’armatrice dello yacht

L’armatrice dello yacht Gravia, coinvolta nell’incidente di Olbia, è ora sotto inchiesta. Il 8 agosto, il corpo di Giovanni Marchionni, lo skipper campano, è stato trovato a bordo della barca. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati la donna, che gestisce la manutenzione dello yacht. La sua posizione si aggiunge alle indagini sulla tragica morte del marinaio. Gli inquirenti vogliono chiarire le circostanze e eventuali responsabilità legate a quell’evento. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un unico nome, quello dell’armatrice dello yacht Gravia sul quale è stato trovato lo scorso 8 agosto il corpo dello skipper campano Giovanni Marchionni, risulta ufficialmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tempio Pausania. Ad Annalaura Di Luggo, proprietaria del lussuoso motoscafo di 17 metri ormeggiato e ancora sotto sequestro nella banchina 7 della Marina di Portisco nel comune di Olbia, e ai suoi legali rappresentanti, Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto è stato notificato l’atto, necessario per consentire alla procura e alla pm Milena Aucone di effettuare ulteriori accertamenti che saranno decisi in un vertice convocato oggi in procura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto in barca a Olbia, indagata l’armatrice dello yacht Leggi anche: Yacht della morte: skipper 21enne, indagata l’armatrice per gas Leggi anche: Giovanni Marchionni, morto sullo yacht a Olbia: ci sono i primi indagati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giovane morto in barca a Olbia, ci sono i primi indagati; Giovanni Marchionni morto in barca a Olbia, nuova perizia sullo yacht; Malore fatale sulla barca, morto friulano a Genova; Giovane morto in barca a Olbia, ci sono i primi indagati. Morto in barca a Olbia, indagata l'armatrice dello yacht(ANSA) - OLBIA, 20 FEB - Un unico nome, quello dell'armatrice dello yacht Gravia sul quale è stato trovato lo scorso 8 agosto il corpo dello skipper campano Giovanni Marchionni, risulta ufficialmente ... msn.com Giovanni Marchionni morto in barca a Olbia, nuova perizia sullo yachtProseguono serrate le indagini disposte dalla Procura di Tempio Pausania sulla morte di Giovanni Marchionni, lo skipper 20enne deceduto nella notte tra il 7 e l' 8 agosto 2025, su uno ... ilmattino.it Morto in barca a Olbia, domani vertice in procura a Tempio Pausania. Al centro dell'incontro con gli avvocati la posizione lavorativa della vittima #ANSA x.com Morto in barca a Portisco: nuova perizia sull’impianto elettrico Olbia 17 febbraio 2026 – Si sono concluse questa mattina le operazioni peritali sull’imbarcazione al centro dell’inchiesta. Le verifiche hanno riguardato in particolare l’impianto elettrico e il sistema - facebook.com facebook