Yacht della morte | skipper 21enne indagata l’armatrice per gas

Un incidente mortale ha coinvolto uno yacht a Portisco, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dell’armatrice Annalaura di Luggo per il decesso dello skipper di 21 anni, Giovanni Marchionni. La procura di Tempio Pausania sospetta che le mancate misure di sicurezza abbiano contribuito alla tragedia. Il giovane, trovato senza vita a bordo, aveva appena terminato una giornata di navigazione. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali, mentre gli investigatori continuano le verifiche sulle cause dell’incidente.

Tragedia a Portisco: indagata l'armatrice per la morte dello skipper. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati Annalaura di Luggo, armatrice di uno yacht, in relazione alla morte del ventunenne Giovanni Marchionni, ritrovato senza vita a Portisco nell'agosto del 2026. L'accusa è di omicidio colposo. Le indagini si concentrano su possibili anomalie negli impianti dell'imbarcazione, con un'attenzione particolare al sistema di batterie e alla potenziale fuoriuscita di gas tossici. Le indagini e l'ipotesi dell'intossicazione. La vicenda ha scosso l'ambiente nautico sardo.