L'azzurro Galli ha evitato la finale nello ski cross a causa di una caduta, interrompendo così la corsa verso una medaglia. Nel biathlon, Giacomel punta alla prima medaglia italiana dopo aver superato le qualificazioni, mentre nel pomeriggio, Fontana e Lollobrigida tornano in pista per le staffette. L'Italia cerca di recuperare terreno nel medagliere, sperando di conquistare punti importanti. La competizione si intensifica e ogni occasione diventa decisiva per il team italiano. La giornata prosegue con molte sfide ancora da affrontare.

L'umidità è intorno al 43%, c'è poco vento. Per l'Italia gareggiano e sono chiamati all'impresa Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin. Trenta i corridori al via. In programma la mass start maschile, occhi puntati su Tommaso Giacomel a caccia di una medaglia. Presenti anche Lukas Hofer e Nicola Romanin Daniela Maier (Germania) OROFanny Smith (Svizzera) ARGENTOSandra Naeslund (Svezia) BRONZOMarielle Berger Sabbatel (Francia) L'azzurra batte il casco a bordo pista. Gantenbein vince la batteria e chiuderà quinta le Olimpiadi. Galli nella small final se la vedrà contro ?Talina Gantenbein e Sixtine Cousin (Svizzera) e di nuovo con Jade Grillet Aubert (Francia) Finisce dietro a Sandra Naeslund (Svezia) e Fanny Smith (Svizzera).🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Skicross, Galli fuori in semifinale. Biathlon, Giacomel cerca una medaglia. Poi Fontana e Lollobrigida | Dove possiamo vincere

