LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | solo Deromedis ai quarti! Galli cerca la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 12.26 Parte la batteria, con Naeslund che è già prima con ampio margine. 1.28 secondi di distanza da Ofner seconda! 12.26 Passiamo alla seconda batteria con la svedese Naeslund, la canadese Phelan, l’austriaca Ofner e la svizzera Cousin. 12.25 Troppo lenta l’azzurra! Sul finale si fa superare anche da Mobaerg e termina quarta. Passano Berger, che ha saputo gestire il vantaggio, e la canadese Schmidt. 12.24 Berger prende il largo, con Galli che lotta per la seconda posizione insieme a Schmidt e Mobaerg. 12.23 Subito Galli nella prima batteria dei quarti femminili, con la francese Barger, la canadese Schmidt e la svedese Mobaerg. 🔗 Leggi su Oasport.it
