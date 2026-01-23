LIVE Skicross Veysonnaz 2026 in DIRETTA | Galli in semifinale l’azzurra cerca il podio!

Segui in tempo reale la gara di Skicross a Veysonnaz 2026. L’atleta italiana Galli si è qualificata per le semifinali e punta a conquistare un buon risultato. Aggiornamenti continui sulla competizione e sui protagonisti della giornata, con le ultime novità e risultati in diretta. Clicca sul link per rimanere informato sugli sviluppi della competizione.

13.51 Seconda batteria con Howden, Detraz, Wallasch e Raffort. 13.51 Alla fine passa il francese, insieme allo svizzero Baur che ha dominato nella seconda parte della pista! 13.51 Dopo la curva in negativo Baur prende il volo, con Tchiknavorian che è in lotta per il secondo posto. 13.50 Parte bene Baur che cerca la fuga insieme a Rowell. 13.49 Passiamo ai quarti di finale maschili, senza azzurri, con la prima batteria che vede in partenza Baur, Mobaerg, Tchiknavorian e Rowell! QUARTI MASCHILI 13.47 COSA HA FATTO GALLI! L'azzurra trova un'accelerazione pazzesca quando dopo l'ultima curva era terza! Jole anticipa tutte e si mette davanti a Gigler, autrice di un'ottima gara.

