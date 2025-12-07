Stanchezza cronica? Potrebbe non essere stress | il sintomo nascosto della carenza di B12

Se ti senti stanco senza motivo, se hai sempre sonno e non riesci a concentrarti, potresti dare la colpa allo stress o al ritmo frenetico della vita. Ma devi sapere che questi sintomi possono nascondere un problema molto specifico e risolvibile: la carenza di Vitamina B12. Questa vitamina è un nutriente essenziale che svolge un ruolo vitale in due aree chiave del tuo corpo: il sistema nervoso e la creazione di globuli rossi (che portano ossigeno in giro). Quando il corpo non ha abbastanza B12, tutto rallenta. La stanchezza persistente è il segnale più comune e più ingannevole. La B12 è fondamentale per trasformare il cibo che mangi in energia utilizzabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

