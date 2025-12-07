Stanchezza cronica? Potrebbe non essere stress | il sintomo nascosto della carenza di B12

Cultweb.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ti senti stanco senza motivo, se hai sempre sonno e non riesci a concentrarti, potresti dare la colpa allo stress o al ritmo frenetico della vita. Ma devi sapere che questi sintomi possono nascondere un problema molto specifico e risolvibile: la carenza di Vitamina B12. Questa vitamina è un nutriente essenziale che svolge un ruolo vitale in due aree chiave del tuo corpo: il sistema nervoso e la creazione di globuli rossi (che portano ossigeno in giro). Quando il corpo non ha abbastanza B12, tutto rallenta. La stanchezza persistente è il segnale più comune e più ingannevole. La B12 è fondamentale per trasformare il cibo che mangi in energia utilizzabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

stanchezza cronica potrebbe non essere stress il sintomo nascosto della carenza di b12

© Cultweb.it - Stanchezza cronica? Potrebbe non essere stress: il sintomo nascosto della carenza di B12

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Test del sangue sperimentale rileva la sindrome della stanchezza cronica con precisione: possibile svolta

Il lato oscuro di Pogacar, tra infortuni e stanchezza cronica: “Comprensibile se smette ora”

La stanchezza inspiegabile? Parte dal cervello: scoperto il “cortocircuito” che amplifica la fatica cronica

Stanchezza cronica? Il tuo corpo ti sta parlando: potrebbe essere il sintomo di una grave malattia - Nel corso della vita, è comune percepire una serie di sintomi che, seppur benigni e transitori, in rari casi possono essere casi di tumore. Lo riporta blitzquotidiano.it

Stanchezza perenne? Potrebbe essere tiroidite di Hashimoto - La tiroidite di Hashimoto è una patologia autoimmune che provoca un'infiammazione cronica della tiroide e una sua progressiva riduzione funzionale. Da ilgiornale.it

Stanchezza cronica: scoperti dei possibili indizi genetici - La sindrome da stanchezza cronica è una forma di astenia grave e invalidante, di lunga durata che non appare causata da una condizione fisica o psicologica. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Stanchezza Cronica Potrebbe Essere