Sinner subisce un punto irreale Mensik esulta così | highlights Doha

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale a Doha, a causa di un punto incredibile che ha deciso il match. Durante il terzo set, il giocatore ceco ha colpito un ace potente che ha sorpreso tutti, incluso Sinner. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, lasciando il pubblico senza parole per un colpo decisivo di Mensik. La vittoria del 2005 ha sorpreso molti appassionati di tennis. Ora, Sinner si prepara per il prossimo torneo.

Jannik Sinner viene eliminato da Jakub Mensik e si ferma ai quarti di finale del torneo di Doha: finisce 7-6 2-6 6-3 per il ceco classe 2005.