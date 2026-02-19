Sinner sfida Mensik a Doha | in palio la semifinale

Jannik Sinner ha deciso di sfidare Jakub Mensik a Doha, dopo aver vinto il suo ultimo match con determinazione. La partita si giocherà oggi pomeriggio, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali dell’ATP 500. Sinner, che ha mostrato grande concentrazione in questa stagione, cerca di sfruttare questa occasione per avanzare nel torneo. L’azzurro ha già superato diversi avversari, ma ora si trova di fronte a una sfida più difficile. La partita promette emozioni intense fino all’ultimo punto.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all’ Atp 500 di Doha, dove l’azzurro affronterà Jakub Mensik in un quarto di finale di grande interesse, con in palio l’accesso alla semifinale del torneo. Il numero uno italiano arriva all’appuntamento dopo due vittorie convincenti: prima il successo in due set contro Tomas Machac (6-1, 6-4), poi l’affermazione su Alexei Popyrin (6-3, 7-5), che ha confermato solidità al servizio e continuità negli scambi. Dall’altra parte, il ceco, numero 13 del ranking Atp, ha guadagnato il pass per i quarti battendo Jan Choinski in rimonta (6-7, 6-2, 6-4) e poi superando con autorità Zhang Zhizhen (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

