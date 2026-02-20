Sinner sconfitto a Doha non perde la fiducia | ‘Il mio obiettivo è vincere il Roland Garros’
Jannik Sinner ha perso una partita a Doha a causa di un infortunio al polso, che ha influenzato le sue prestazioni. Nonostante la sconfitta, il tennista italiano mantiene la determinazione e punta a migliorare la condizione fisica. Si allena intensamente per arrivare preparato agli appuntamenti successivi, in particolare al Roland Garros. Sinner sa che il percorso verso un grande risultato richiede costanza e impegno. La sua volontà è di affrontare con più forza le prossime sfide sui campi in terra battuta.
Jannik Sinner è sceso in campo a Doha, in Qatar, consapevole di non avere nulla da perdere. Il suo team ha preparato un’agenda fitta di eventi, realizzata ad hoc per permettere al campione altoatesino di poter vincere più tornei possibili. Non tutto, però, va sempre secondo i piani. La stanchezza, la pressione e anche il timore di poter deludere chi ormai da anni segue il proprio percorso, hanno portato anche l’ex numero 1 al mondo a crollare. Il torneo di Doha si è rivelato una delusione. La sconfitta contro Jakub Mensik ai quarti di finale è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha fatto più male di quanto immaginato.🔗 Leggi su Ildifforme.it
