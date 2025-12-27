Roland Garros 2026 | date dal 1° turno alla finale dove si vedrà in tv e streaming

Il Roland Garros 2026 si terrà dal 24 maggio al 7 giugno per quanto riguarda i tabelloni principali. Sulla terra battuta parigina andrà in scena il secondo Slam della stagione, l’unico sul rosso, che nel 2025 ha regalato agli appassionati di tennis una delle partite più incredibili ed iconiche degli ultimi decenni in occasione della finale maschile vinta in rimonta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner al match tie-break del quinto set dopo 5 ore e 29 minuti. La speranza è quella di vedere lo spagnolo e l’italiano sul Philippe Chatrier domenica 7 giugno per la riedizione dell’ultimo atto del torneo 2025, anche perché al fuoriclasse azzurro manca solamente il Roland Garros per completare il Career Grand Slam dopo aver trionfato almeno una volta a Melbourne (Australian Open), Londra (Wimbledon) e New York (US Open). 🔗 Leggi su Oasport.it

