Sinner perde in Spagna attaccano | È in crisi ha toccato il fondo

Jannik Sinner ha subito una sconfitta importante in Spagna, dove alcuni commentatori affermano che sia in crisi e abbia toccato il suo punto più basso. La sua eliminazione ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, per mano del giovane ceco Jakub Mensik, ha attirato l’attenzione degli esperti. La recente serie negativa segue la semifinale agli Australian Open, segnando un momento difficile per il tennista italiano. La sua reazione sarà seguita con attenzione nei prossimi tornei.

(Adnkronos) – La sconfitta di Jannik Sinner fa il giro del mondo. Il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, nei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, collezionando la seconda eliminazione consecutiva dopo quella in semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic. Inevitabili le critiche, che arrivano anche dalla Spagna, dove invece si godono Carlos Alcaraz, vincente contro Khachanov e in semifinale nel torneo qatariota. I media spagnoli hanno iniziato a parlare di vera e propria “crisi” per l’azzurro, scrivendo “Alcaraz continua a dominare, Sinner invece non è al meglio”.🔗 Leggi su Seriea24.it

