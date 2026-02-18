José Mourinho ha fatto un commento offensivo su Vinicius, provocando una forte reazione. La sua frase ha sollevato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno subito chiesto chiarimenti. Questa volta, il tecnico ha superato il limite, toccando un tema delicato come il razzismo con parole inaccettabili. La vicenda si è scatenata dopo le sue dichiarazioni pubbliche, che hanno attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.

“José Mourinho ha detto delle cose davvero brutte nel corso della sua carriera. Non ha mai evitato insulti personali nei confronti dei rivali, ma per la maggior parte si sono rivelati adatti al ruolo del cattivo dei cartoni animati, ruolo che ha interpretato volentieri negli ultimi venticinque anni. Ma ciò che ha detto dopo che Vinicius ha accusato Prestianni di insulti razzisti, accuse che il giocatore ha negato, durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid sul Benfica, potrebbe essere la cosa peggiore di tutte”. Sì, a The Athletic le uscite di Mou sull’ennesimo caso razzismo che coinvolge Vinicius non sono piaciute proprio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Su Vinicius e il razzismo Mourinho ha toccato il fondo: assurdo e offensivo (The Athletic)

