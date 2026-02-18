Su Vinicius e il razzismo Mourinho ha toccato il fondo | assurdo e offensivo The Athletic
José Mourinho ha fatto un commento offensivo su Vinicius, provocando una forte reazione. La sua frase ha sollevato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno subito chiesto chiarimenti. Questa volta, il tecnico ha superato il limite, toccando un tema delicato come il razzismo con parole inaccettabili. La vicenda si è scatenata dopo le sue dichiarazioni pubbliche, che hanno attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.
“José Mourinho ha detto delle cose davvero brutte nel corso della sua carriera. Non ha mai evitato insulti personali nei confronti dei rivali, ma per la maggior parte si sono rivelati adatti al ruolo del cattivo dei cartoni animati, ruolo che ha interpretato volentieri negli ultimi venticinque anni. Ma ciò che ha detto dopo che Vinicius ha accusato Prestianni di insulti razzisti, accuse che il giocatore ha negato, durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid sul Benfica, potrebbe essere la cosa peggiore di tutte”. Sì, a The Athletic le uscite di Mou sull’ennesimo caso razzismo che coinvolge Vinicius non sono piaciute proprio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sinalp: "Palermo non solo ha toccato il fondo ma ha iniziato a scavare, traditi i cittadini e i lavoratori"Palermo sta vivendo un momento difficile.
Scandalo Lisbona: Vinicius “denuncia” Prestianni, match sospeso per razzismoVinicius ha accusato Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, scatenando il caos durante la partita al Da Luz.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vinicius esulta così e accusa di razzismo Prestianni: l'arbitro ferma la partita; Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica; Champions League: il PSG ribalta il Monaco, il Real batte il Benfica; Bomba sul trasferimento di Vinicius Jr! L'ex datore di lavoro rivela le preferenze della superstar del Real Madrid tra incertezze contrattuali e l'interesse milionario dell'Arabia Saudita.
Caos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: Ha detto 5 volte sei una...L'attaccante francese difende il brasiliano e accusa l'avversario: L'ho chiamato razzista perché è quello che penso ... corrieredellosport.it
Lampo Vinicius: il Real va. Attivato protocollo antirazzismo, gara sospesa 10 minuti: cosa è successoUno splendido gol del brasiliano piega la resistenza del Benfica. La rete e poi l’accusa: Prestianni mi ha chiamato scimmia ... tuttosport.com
From The Athletic: This is turning out to be a magnificent Winter Olympics on home soil for Italy. They now have six gold medals and two of them belong to the incredible Francesca Lollobrigida, who has become one of the titans of these Games. https://nyti.ms/3 facebook
Roma-Vanoli Cremona, l’articolo di The Athletic x.com