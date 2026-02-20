Sinner perde ancora ma risorgerà | crisi psicologica o fisica per il grande Jannik? Obiettivo | Roma 2026

Jannik Sinner ha perso ancora, questa volta nei quarti di finale a Doha contro un avversario meno esperto. La sconfitta ha suscitato molte domande sulla sua condizione mentale e fisica, dopo alcune prestazioni deludenti nelle ultime settimane. Il giovane tennista sta affrontando un momento complicato, che potrebbe essere legato a problemi di concentrazione o a una leggera affaticamento. La sfida ora è capire se riuscirà a riprendersi in vista delle prossime competizioni, come il torneo di Roma del 2026.

Quando Sinner perde, ed è abbastanza raro, fa notizia. Ancora di più se perde, com'è successo ieri nei quarti di finale di Doha, contro un giocatore non di pari livello. Il ceco Mensik lo ha battuto in tre set ed è svanita la possibilità dell'ennesima finale contro Alcaraz. La sconfitta e la classifica. Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L'azzurro, fino ai prossimi Internazionali d'Italia, affronterà tornei dove potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. Sinner quindi si ritrova con 100 punti conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo qatariota, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.