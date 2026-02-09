Pellizzari sul Giro d' Italia 2026 | Un grande obiettivo ma devo migliorare ancora
Pellizzari si dice felice del suo ruolo al Giro 2026, anche se sa di dover ancora migliorare. Ha già dimostrato di poter stare davanti, conquistando buoni piazzamenti, ma ora punta a fare ancora meglio. “È un grande obiettivo, ma devo lavorare di più,” ha detto il ciclista romano. Pellizzari ha già assaggiato la classifica generale, e ora vuole confermarsi, con l’attenzione rivolta alla crescita personale e alle prossime tappe.
Roma, 9 febbraio 2026 – Ormai Giulio Pellizzari ci ha preso gusto nel curare la classifica generale a dispetto delle mansioni di gregario: è successo al Giro d'Italia 2025 e alla Vuelta 2025 al servizio prima di Primoz Roglic (poi ritiratosi) e poi di Jai Hindley, con a referto due ottimi sesti posti. Passando alla nuova stagione, è accaduto anche alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026: tanto lavoro per Remco Evenepoel, poi vincitore della competizione, ma anche un ottimo terzo posto alle spalle di Joao Almeida. Prima o poi però il marchigiano spera di mettersi in proprio per concedersi una chance da capitano in un Grande Giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
