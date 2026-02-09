Pellizzari si dice felice del suo ruolo al Giro 2026, anche se sa di dover ancora migliorare. Ha già dimostrato di poter stare davanti, conquistando buoni piazzamenti, ma ora punta a fare ancora meglio. “È un grande obiettivo, ma devo lavorare di più,” ha detto il ciclista romano. Pellizzari ha già assaggiato la classifica generale, e ora vuole confermarsi, con l’attenzione rivolta alla crescita personale e alle prossime tappe.

Roma, 9 febbraio 2026 – Ormai Giulio Pellizzari ci ha preso gusto nel curare la classifica generale a dispetto delle mansioni di gregario: è successo al Giro d'Italia 2025 e alla Vuelta 2025 al servizio prima di Primoz Roglic (poi ritiratosi) e poi di Jai Hindley, con a referto due ottimi sesti posti. Passando alla nuova stagione, è accaduto anche alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026: tanto lavoro per Remco Evenepoel, poi vincitore della competizione, ma anche un ottimo terzo posto alle spalle di Joao Almeida. Prima o poi però il marchigiano spera di mettersi in proprio per concedersi una chance da capitano in un Grande Giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pellizzari sul Giro d'Italia 2026: "Un grande obiettivo, ma devo migliorare ancora"

Giro d’Italia, Vingegaard prepara l’esordio. Liguria protagonista nel Giro-E con La Spezia e SavonaDopo la doppietta nella corsa rosa dei professionisti, con l’arrivo a Chiavari e la partenza da Imperia, ci sono anche le due frazioni nella corsa con le e-bike ... ilsecoloxix.it

PELLIZZARI. «QUEST'ANNO VOGLIO ESPLODERE!»Fino a ieri era il bimbo del gruppo, ora è l’uomo su cui puntare. Al primo anno nel World Tour Giulio Pellizzari si è piazzato sesto in classifica generale sia al Giro d’Italia che alla Vuelta a Españ ... tuttobiciweb.it

Maglia bianca di miglior giovane per Pellizzari alla Volta Valenciana. "Il Giro d'Italia sarà il mio principale obiettivo quest'anno, è anche la mia corsa preferita. Il podio è un sogno, anche se tre settimane sono lunghe e servirà un po' di fortuna, vedremo. Sarà il facebook