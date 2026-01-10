Jannik Sinner | Ambiente magnifico Australia obiettivo principale spero di giocare un grande torneo
Jannik Sinner si presenta sereno dopo l'esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz, sottolineando il suo rispetto per l'ambiente e l'importanza dell'Australia come obiettivo principale. Pur senza concentrarsi esclusivamente sul risultato, il tennista italiano manifesta determinazione e fiducia per il prossimo torneo, evidenziando un atteggiamento equilibrato e professionale.
Al di là del risultato, che può essere interpretato per quel che vale, Jannik Sinner si mostra tranquillo di fronte alle telecamere dopo il match di esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz. Questo si è giocato su un campo a forte tinta rossa come sul circuito difficilmente si vede: l’esempio più noto era di Basilea fino al 2010, prima che l’ATP 500 svizzero virasse verso il blu. Così nel dopopartita Sinner ai microfoni della televisione sudcoreana: “ Ambiente magnifico. C’è tanta gente, molto appassionata. Per me e Carlos una bella opportunità per conoscere i luoghi. Ovviamente questo è un match di esibizione, con tutto quel che ne consegue, l’obiettivo principale è andare in Australia, ma è una bella occasione per far vedere un po’ di tennis a gente davanti alla quale non avevamo mai giocato “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Carlo Alcaraz si aggiudica la prima sfida dell’anno con Jannik Sinner. Lo spagnolo n.1 del tennis mondiale ha battuto l’azzurro in due set con il punteggio di 7-5 7-6 nel Super Match esibizione di Seul, in meno di due ore di gioco. Leggi l’articolo su RaiNews.it - facebook.com facebook
Carlos Alcaraz è il vincitore dell'esibizione di Seoul! Con il punteggio di 7-5, 7(8)-6(6) si aggiudica il primo match della stagione contro Jannik Sinner x.com
