Jannik Sinner | Ambiente magnifico Australia obiettivo principale spero di giocare un grande torneo

Jannik Sinner si presenta sereno dopo l'esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz, sottolineando il suo rispetto per l'ambiente e l'importanza dell'Australia come obiettivo principale. Pur senza concentrarsi esclusivamente sul risultato, il tennista italiano manifesta determinazione e fiducia per il prossimo torneo, evidenziando un atteggiamento equilibrato e professionale.

Al di là del risultato, che può essere interpretato per quel che vale, Jannik Sinner si mostra tranquillo di fronte alle telecamere dopo il match di esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz. Questo si è giocato su un campo a forte tinta rossa come sul circuito difficilmente si vede: l’esempio più noto era di Basilea fino al 2010, prima che l’ATP 500 svizzero virasse verso il blu. Così nel dopopartita Sinner ai microfoni della televisione sudcoreana: “ Ambiente magnifico. C’è tanta gente, molto appassionata. Per me e Carlos una bella opportunità per conoscere i luoghi. Ovviamente questo è un match di esibizione, con tutto quel che ne consegue, l’obiettivo principale è andare in Australia, ma è una bella occasione per far vedere un po’ di tennis a gente davanti alla quale non avevamo mai giocato “. 🔗 Leggi su Oasport.it

