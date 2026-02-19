LIVE Sinner-Mensik 6-7 6-2 3-6 ATP Doha 2026 in DIRETTA | un azzurro distratto deve arrendersi al talento ceco

Lorenzo Sinner ha perso contro il tennista ceco Mensik nel match di Doha, a causa di un rendimento sottotono e di alcune distrazioni. L’azzurro ha mostrato poca lucidità nei momenti chiave, mentre Mensik ha sfruttato le occasioni per prendere il comando. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-7, 6-2, 3-6, evidenziando le difficoltà di Sinner in questa fase della stagione. La sconfitta mette in discussione la forma attuale del talento italiano, che deve ritrovare la concentrazione. La sfida prosegue con l’obiettivo di risalire la china.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Sinner è sembrato poco combattivo, con Mensik che ha dimostrato di volere più di lui questa vittoria: continua il periodo di calo dell’azzurro che deve ritrovare se stesso nel campo da tennis, visto che fino a questo momento, in questo inizio di stagione, abbiamo visto poche volte il vero campione italiano. 6-7, 6-2, 3-6 GAME, SET AND MATCH! VINCE MENSIK! Un Sinner nervoso deve arrendersi ad un tennista ceco più combattivo e che ha dimostrato di essere davvero un talento capace di poter vincere grandi tornei in futuro. Per Mensik è la vittoria più pesante della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

