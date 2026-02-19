Jannik Sinner è stato eliminato all’Atp di Doha dopo una partita avvincente contro Jakub Mensik, che ha battuto in tre set. Sinner aveva conquistato il secondo set, ma il giovane ceco ha reagito nel terzo, portando a casa la vittoria con un punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. La vittoria di Mensik rappresenta una sorpresa, considerando la sua posizione di ranking inferiore. La semifinale si svolgerà con il suo nome tra i protagonisti, lasciando tutti senza parole.

Una gara complessa, Jannik Sinner sembrava averla rimessa sui binari vincenti ma il ceco Jakub Mensik oggi è stato superiore vincendo 7-6, 2-6, 6-3 e va, inaspettatamente, in semifinale. Il ceco ha servito meglio, come percentuali, giocando uno dei suoi miglior tennis. Di contro, Jannik non ha giocato colpi fluidi, sembrava fosse frenato e non sciolto come al solito. Una sconfitta che fa male perché serviva vincere questo torneo ma la stagione è appena iniziata e ci sarà tempo per recuperare. La sconfitta di Sinner in tre set. Il primo set scivola via con il massimo equilibrio ma con Mensik che gioca il suo miglior tennis e Sinner che non sembra quello delle migliori occasioni soprattutto per le quattro palle break, non sfruttate, nel corso del set. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Doha, Sinner eliminato a sorpresa: Mensik vince al terzo set e vola in semifinale

LIVE Sinner-Mensik 6-7 6-2 0-1, ATP Doha 2026 in DIRETTA: break a sorpresa del ceco all'inizio del terzo set

