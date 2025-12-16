Arianna Mihajlovi? ricorda il marito Sinisa | Tre anni senza te amore mio

Arianna Mihajlovi? ricorda il marito Sinisa: “Tre anni senza te, amore mio” Sono trascorsi ormai tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovi?, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore delle persone che lo hanno amato.

Sono trascorsi ormai tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovi?, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore delle persone che lo hanno amato. Proprio in concomitanza dell’anniversario della scomparsa, la moglie dell’allenatore, Arianna, ha voluto ricordarlo sui social con un toccante messaggio. Il ricordo di Arianna Mihajlovi?. Con uno scatto che li ritrae bellissimi e sorridenti, Arianna Mihajlovi? ha ricordato suo marito Sinisa a tre anni dalla scomparsa: “Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”, ha scritto l’ex modella. Dilei.it

