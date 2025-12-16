Sinisa Mihajlovic 3 anni dalla morte | cosa ci ha lasciato l’indimenticabile allenatore del Bologna

A tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ricordiamo l’eredità di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del Bologna e nel calcio italiano, continuando a ispirare con il suo spirito e la sua passione.

Bologna, 16 dicembre 2025 – E' bello pensare che questa mattina sul volo per Riad, presenza invisibile ma tangibile, salirà anche quel tanto che resta di un uomo (ancor prima che di un allenatore) che ha scritto la storia recente di Casteldebole, lasciandovi un'impronta duratura e piantando un seme che negli anni è germogliato fino a maturare nei successi rossoblù di oggi. Giusto tre anni fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic. Sinisa Mihajlovic è morto il 16 dicembre 2022: aveva 53 anni.

È MORTO SINISA MIHAJLOVIC: SI È SPENTO DOPO 3 ANNI DI LOTTA ALLA LEUCEMIA

UN TRIS DA LEGGENDA Nella domenica in cui Roberto Mancini festeggia le 500 partite in Serie A, Sinisa Mihajlovic compie una delle sue imprese balistiche. Tre gol su calcio di punizione nella stessa partita! La Lazio batte la Sampdoria per 5 a 2. - facebook.com facebook