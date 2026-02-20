Sindrome da cartellino | il dilemma Mancini agita i piani di Gasperini

Gianluca Mancini si trova al centro di un nuovo episodio che mette in discussione il suo comportamento in campo. La sua voglia di dimostrare il valore ha portato a scontri con i compagni e a comportamenti impulsivi che rischiano di compromettere la squadra. La Roma, che conta molto sulla sua presenza, deve ora gestire questa situazione. La questione resta aperta e richiede attenzione da parte dello staff tecnico.

Il confine sottile tra l’agonismo d’élite e la recidività disciplinare torna a essere il tema centrale attorno alla figura di Gianluca Mancini, baluardo difensivo di una Roma che non può prescindere dalla sua tempra, ma che si scopre fragile dinanzi alla sua esuberanza. Il centrale toscano, da sempre incline allo scontro fisico e alla battaglia psicologica sul rettangolo verde, sta vivendo un’inversione di tendenza statistica che preoccupa lo staff tecnico. Nonostante il pubblico elogio del suo allenatore, Gian Piero Gasperini, che in una recente conferenza stampa ha voluto schermare il proprio giocatore dalle critiche definendolo come un profilo di rara importanza per il movimento nazionale, i numeri tracciano il profilo di un ritorno alle origini meno virtuose.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sindrome da cartellino: il dilemma Mancini agita i piani di Gasperini Leggi anche: Roma, il dilemma di Gasperini: Champions o linea verde? I piani dei Friedkin Leggi anche: Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rabbia e sindrome d'accerchiamento: spunta la reazione dello spogliatoio del Napoli dopo il Como; Rabbia e sindrome d'accerchiamento: spunta la reazione dello spogliatoio del Napoli dopo il Como. Sindrome di Stendhal - facebook.com facebook