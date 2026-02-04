Roma il dilemma di Gasperini | tra ambizione Champions e linea verde I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato

La Roma si trova a un bivio. Il tecnico Gasperini deve scegliere se puntare tutto sulla corsa in Champions o mantenere la linea verde, fatta di giovani promesse. I Friedkin, proprietari del club, hanno messo in chiaro le loro intenzioni durante il mercato, cercando di bilanciare le due strade. La squadra lavora in vista delle prossime partite, mentre gli appassionati aspettano di capire quale strada prenderà il club.

