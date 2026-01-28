La corsa per le elezioni comunali di Bologna si fa più intensa. Dopo Forchielli e Favia, anche Zanni si presenta come candidato civico, promettendo un approccio concreto e meno ideologico. Zanni critica Lepore, accusandolo di puntare troppo sulla ribalta nazionale, e si propone come alternativa più diretta ai cittadini. La sfida si fa interessante, con il nuovo volto che vuole cambiare il modo di fare politica in città.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Non solo Alberto Forchielli e Giovanni Favia. Un altro civico alza la mano per sfidare Matteo Lepore, già pronto per il bis. Alberto Zanni, 65 anni, presidente nazionale e provinciale di Confabitare ci sta lavorando da tempo. E lancia la sua associazione civica: ’Una nuova Bologna’. Si aggiunge anche lei alla schiera degli anti-Lepore? “Contro il sindaco siamo in tanti, chissà forse arriverà anche qualche altra candidatura. Io sono un civico che punta a costruire un campo largo di centro”. Giovanni Favia di nuovo in campo per il sindaco di Bologna: “Se si ama la nostra città è il momento di agire” Rispetto a Forchielli e Favia, qual è la sua peculiarità? “Io ho una visione diversa: parto dalla costituzione di un’associazione civica, dal contenitore, che ha l’obiettivo di raggruppare tanti cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni sindaco, la Nuova Bologna di Zanni: “Io, civico e concreto. Lepore troppo ideologico, cerca la ribalta nazionale”

