Simoni | Atletico Ascoli la strada è giusta

Il vice allenatore dell’Atletico Ascoli, Alex Simoni, ha confermato che la squadra sta lavorando bene prima della partita contro la Recanatese. La formazione si allena con determinazione e cerca di migliorare le proprie prestazioni in vista della trasferta di domenica. Simoni ha sottolineato che i giocatori sono concentrati e motivati, pronti a mettere in campo tutto ciò che hanno. La squadra punta a portare a casa i tre punti e a rafforzare la propria posizione in classifica.

In vista del prossimo impegno di campionato in trasferta contro la Recanatese, è stato il vice allenatore dell' Atletico Ascoli, Alex Simoni, ad illustrare l'umore nello spogliatoio bianconero. Mister Simoni con il Castelfidardo una bella vittoria, anche se un po' complicata, vista l'espulsione di Mazzarani? "Sì, domenica è stata una partita difficile, nonostante il Castelfidardo occupi l'ultima posizione in classifica. Al Del Duca è arrivata una squadra agguerrita, ben messa in campo dal loro mister, che ci ha affrontato con un blocco basso e non era facile scardinarlo. L'espulsione di Mazzarani la sconteremo anche domenica prossima perché ci mancherà nella trasferta di Recanati, ma in dieci abbiamo lottato e siamo stati una squadra che ha saputo essere 'sporca'.