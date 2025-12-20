Atletico Ascoli domani la sfida contro il Teramo

20 dic 2025

Un calendario da brividi per l’ Atletico Ascoli a cavallo delle festività natalizie. Domani è in programma la trasferta allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo contro la seconda forza del campionato nella gara valida per l’ultima giornata del girone di andata. Poi alla ripresa dopo le feste, domenica 4 gennaio ancora una trasferta abruzzese sul campo de L’Aquila quarto in classifica, poi al Del Duca arriverà il Notaresco per lo scontro diretto playoff e la domenica successiva derby allo stadio ‘Del Conero’ contro l’Ancona attualmente terza in graduatoria. Quattro big-match, anzi cinque compreso quello del 1° febbraio allo stadio ‘Anco Marzio di Lido di Ostia contro la capolista Ostiamare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

