Grandi emozioni per la cena degli auguri dell’Atletico Ascoli

Una serata ricca di entusiasmo e calore ha animato la cena degli auguri dell’Atletico Ascoli al ‘Cubanito Gerby Food’ di Mozzano. Tra sorrisi, convivialità e momenti speciali, i presenti hanno condiviso l’energia di una stagione che si conclude con entusiasmo e speranza per i prossimi traguardi. Un evento che ha rafforzato il legame tra sport e comunità, lasciando un ricordo indelebile di questa magica occasione.

E' stata una serata di grandi emozioni quella vissuta al 'Cubanito Gerby Food' di Mozzano in occasione della Cena degli Auguri dell' Atletico Ascoli. E' stato il patron Graziano Giordani, con addosso la nuova sciarpa degli ultras personalizzata per l'occasione, affiancato dai figli Antonio e Adriano, a fare gli onori di casa. Presente tutta la squadra con alcuni atleti del settore giovanile, tutto lo staff tecnico e medico, e gli sponsor che hanno deciso di appoggiare l'avventura dei bianconeri il Serie D. Tra questi Giuliano Tosti della Ciam, Angelo Galeati della Sabelli, gli imprenditori Marco Catalini e Gianluca Ciccoianni, Enrico Diomedi della Start, i titolari del Salumificio Ciriaci di Ortezzano, i rappresentanti dell'azienda vitivinicola Domodimonti dell'ex presidente dell'Ascoli Francesco Bellini, Roberto e Alessandro Panfini del Conad di via Erasmo Mari, e poi il comandante dei carabinieri il colonnello Domenico Barone, l'ex arbitro Mimì Morganti, il professor Nicola Silvaggi e i rappresentanti della Fifa Security.

