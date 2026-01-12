Porcinai Poggio del Sole Cadorna e stazione di posta | cantieri al rush finale
Sono giunti al termine i lavori di restauro di Porcinai, Poggio del Sole, Cadorna e della stazione di posta. L’ultimo intervento si è concluso in piazza Giotto, riportando alla fruizione pubblica un’area strategica del quartiere. Dopo un percorso caratterizzato da diverse sfide, le opere sono finalmente completate, contribuendo a valorizzare il centro cittadino e migliorare la qualità degli spazi condivisi dagli abitanti di Arezzo.
Il primo taglio del nastro, anzi l'ultimo dell'anno è stato quello in piazza Giotto. Qui, dopo numerose vicissitudini, sono stati ultimati i lavori di restauro che hanno restituito agli aretini un'area particolarmente centrale nella vita del quartiere. Ma in arrivo, stando ai cronoprogramma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
