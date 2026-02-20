silke uccisa da un conoscente chi era la donna trovata morta a scandicci la lite i sospetti e quella felpa insanguinata

Silke è stata uccisa da un conoscentesimo, una vicenda che scuote la comunità di Scandicci. La donna è stata trovata morta in un edificio abbandonato, dopo una lite scoppiata poco prima. Le indagini puntano su un uomo che aveva avuto un diverbio con lei nel pomeriggio. La scena del crimine mostra una felpa insanguinata abbandonata sul pavimento e diverse tracce di sangue. Le telecamere di sorveglianza nei dintorni hanno ripreso i momenti precedenti all’omicidio, ma ancora non si conoscono tutte le motivazioni.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Una felpa insanguinata, le tracce lasciate sul luogo del delitto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse nei pressi dell’ex Cnr a Scandicci. Ora dopo ora, tassello dopo tassello, gli investigatori hanno stretto il cerchio intorno a un giovane cittadino nordafricano senza fissa dimora, prima sospettato, e poi fermato, per l’omicidio di Silke Sauer, la donna tedesca di 44 anni trovata senza vita e decapitata in un casolare dell’area scandiccese. Più precisamente, si apprende, l’uomo è ricoverato, piantonato, in un ospedale fiorentino: nei giorni scorsi è stato segnalato perché ritenuto aggressivo nei confronti di alcune frequentatrici di quella zona, che hanno lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

