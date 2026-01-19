Una donna responsabile e presente | chi era Federica Torzullo la donna trovata morta vicino all’azienda del marito

Federica Torzullo, donna scomparsa da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta vicino all’azienda del marito. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Dopo dieci giorni di ricerche, il corpo è stato rinvenuto in un canneto alle spalle dell’attività di Claudio Agostino Carlomagno. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sua tragica sorte.

Le speranze di ritrovare Federica Torzullo viva si sono spente ieri, quando i carabinieri hanno scoperto un corpo sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, marito della donna scomparsa da dieci giorni ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere è stato estratto dal terreno al termine di una lunga operazione di scavo, e dagli abiti e dagli oggetti personali rinvenuti si presume che si tratti della 41enne sparita l’8 gennaio. Il marito, che si trovava in caserma indagato per omicidio dalla Procura di Civitavecchia, è stato trasferito in carcere. Federica Torzullo aveva 41 anni, era funzionaria alle Poste Italiane presso l’aeroporto di Fiumicino ed anche madre di un bambino di dieci anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito

Federica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ispezione, che hanno portato alla luce il corpo senza vita. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti. Ulteriori dettagli saranno forniti a breve.

Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata nell'azienda del marito è Federica Torzullo

A Anguillara, è stato identificato il corpo rinvenuto sepolto nell'azienda di Claudio Carlomagno come quello di Federica Torzullo. I carabinieri hanno scoperto il cadavere all'interno della sede dell'attività e dei mezzi aziendali. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e i motivi dell’occultamento del corpo.

