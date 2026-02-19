Donna trovata morta decapitata a Scandicci fermato uomo accusato dell' omicidio dopo lite per motivi banali

Una donna è stata trovata morta decapitata a Scandicci, causa di questa tragedia sembra essere stata una lite per motivi semplici. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver commesso l'omicidio, avvenuto in un edificio abbandonato. La vittima avrebbe avuto un diverbio con l’uomo poco prima del fatto. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’episodio. La scena del crimine è stata ispezionata con cura per raccogliere ogni possibile indizio. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

Svolta nel caso dell’omicidio di Scandicci. È stato fermato un uomo che frequentava la donna negli ultimi tempi. Si attende l’udienza di convalida. Contro di lui l’accusa di omicidio. Per il movente, l’ipotesi è quella di una “lite per banali motivi“, finita però con lo scempio del cadavere della donna. A incastrarlo le immagini delle telecamere, che lo mostrano nei pressi dell’edificio abbandonato, e la felpa intrisa di sangue. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna trovata morta decapitata a Scandicci, fermato uomo accusato dell'omicidio dopo lite per "motivi banali" Donna decapitata a Scandicci, fermato l’uomo accusato di omicidioUn uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze. Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata, e la polizia ha arrestato un uomo sospettato di averla uccisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area Cnr; Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolare; Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo. Donna trovata decapitata a Scandicci, fermato un uomo con l’accusa di omicidioÈ stato fermato un uomo con l'accusa di aver ucciso e poi decapitato il cadavere della donna ritrovato a Scandicci nella tarda mattinata del 18 febbraio ... fanpage.it Il giallo di Scandicci: chi ha ucciso la donna tedesca trovata decapitata? Ci sarebbe un sospettatoSi indaga per dare un nome alla donna trovata morta decapitata a Scandicci: le ultime notizie dalla provincia di Firenze ... ultimenotizieflash.com FRIULI - TROVATA MORTA UNA DONNA | Il corpo lungo l’Isonzo facebook Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo x.com