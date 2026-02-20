Silea | il teatro trasforma i cittadini in protagonisti del futuro

A Silea, il teatro diventa uno strumento per coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche. La causa è la volontà di rafforzare la partecipazione e creare un senso di appartenenza. Attraverso spettacoli e laboratori, i residenti sono invitati a esprimersi e contribuire al cambiamento locale. Questa iniziativa mira a rendere più attivi i cittadini nelle scelte che li riguardano. La partecipazione avviene in modo diretto e pratico, coinvolgendo persone di tutte le età. La prossima rappresentazione si terrà il mese prossimo nel centro culturale.

Silea Sperimenta la Democrazia in Scena: Il Teatro Partecipativo per Ridisegnare il Futuro della Comunità. Silea, comune veneto in provincia di Treviso, si prepara a un esperimento di partecipazione civica innovativo. Tre serate di teatro interattivo, organizzate in collaborazione con il collettivo Teatro degli Ecoisti – Teatro degli eroi, coinvolgeranno direttamente i cittadini nella discussione di temi cruciali per il futuro della comunità: dalla famiglia alla solitudine, passando per la visione di una Silea ideale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 febbraio presso la biblioteca comunale. Dopo il successo delle serate precedenti, continua la collaborazione tra il Comune di Silea e Gli Ecoisti con la rassegna "Tre serate di Filò": appuntamenti di teatro partecipativo per ritrovarsi, ascoltarsi e condividere storie Primo incontro: venerdì 20 febbra