Il teatro è l’installazione che trasforma il Teatro Donizetti in un palcoscenico urbano

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario si apre sulla facciata del Teatro Gaetano Donizetti grazie a “Il Teatro è”, un intervento di illuminazione artistica che trasforma l’edificio in un palcoscenico urbano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di più realtà, coordinate dalla direzione artistica di Cieli Vibranti, attiva dal 2011 nell’animazione culturale sul territorio. Una cascata di microled anima le illustrazioni di Pier Luigi Longo, dando vita a brevi clip animate che raccontano la storia del teatro, i suoi protagonisti e la magia della musica, della prosa e del balletto. Scena Urbana ha curato l’animazione video, mentre il lighting design è firmato da Open Staff Srl. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

