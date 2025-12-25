Il teatro è l’installazione che trasforma il Teatro Donizetti in un palcoscenico urbano

Il sipario si apre sulla facciata del Teatro Gaetano Donizetti grazie a “Il Teatro è”, un intervento di illuminazione artistica che trasforma l’edificio in un palcoscenico urbano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di più realtà, coordinate dalla direzione artistica di Cieli Vibranti, attiva dal 2011 nell’animazione culturale sul territorio. Una cascata di microled anima le illustrazioni di Pier Luigi Longo, dando vita a brevi clip animate che raccontano la storia del teatro, i suoi protagonisti e la magia della musica, della prosa e del balletto. Scena Urbana ha curato l’animazione video, mentre il lighting design è firmato da Open Staff Srl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Unlock, al Teatro Donizetti l’evento che racconta il carcere

Leggi anche: Teatro Donizetti, al via i nuovi abbonamenti - Il programma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Siamo tornati dai nostri amici del Teatro Orione per un’installazione Perchè come vi diciamo sempre… Neon Flex Mood accende la situazione! Contattaci e la progetteremo insieme oppure visita il nostro sito e scopri subito tutte le collezioni Info: 32 - facebook.com facebook