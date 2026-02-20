Sigma in chiusura Tarasconi e Stragliati insieme | Faremo tutto il possibile

La chiusura dei supermercati Sigma, causata da problemi finanziari del gruppo Realco, ha lasciato molti dipendenti senza lavoro e i clienti senza punti vendita. Le amministrazioni di Piacenza e Castelsangiovanni si sono subito mosse per rassicurare le persone colpite, promettendo di fare tutto il possibile per trovare soluzioni. Tarasconi e Stragliati, sindaci dei due comuni, hanno incontrato i rappresentanti dei lavoratori, promettendo supporto e iniziative concrete. La situazione resta delicata e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

Le Amministrazioni comunali di Piacenza e Castelsangiovanni esprimono la propria attenzione e la piena vicinanza ai lavoratori e ai cittadini coinvolti nella situazione di incertezza determinata dalla chiusura dei supermercati Sigma, di proprietà del gruppo Realco. Lo rende noto Palazzo Mercanti con una nota congiuntaaIl sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e quello di Castelsangiovanni Valentina Stragliati, pur non trattandosi di una materia di diretta competenza dei Comuni, hanno ritenuto doveroso «attenzionare con responsabilità e sensibilità quanto sta accadendo. Entrambe si sono recate personalmente presso i punti vendita interessati per rappresentare la solidarietà delle rispettive Amministrazioni comunali e manifestare concreta disponibilità a fare tutto il possibile per supportare i lavoratori e i cittadini che in questi esercizi commerciali avevano un riferimento importante».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sigma, Tarasconi e Stragliati insieme: «Faremo tutto il possibile»La chiusura dei supermercati Sigma di Piacenza e Castelsangiovanni, decisa dal gruppo Realco, ha causato preoccupazione tra dipendenti e clienti.

Mo: Carney, 'faremo tutto il possibile per alleviare sofferenze a Gaza'Il governo canadese ha dichiarato il suo impegno a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.