Mo | Carney ' faremo tutto il possibile per alleviare sofferenze a Gaza'

Il governo canadese ha dichiarato il suo impegno a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza. Questa dichiarazione riflette l'intenzione di fornire assistenza e supporto alle popolazioni colpite, in un contesto di crisi umanitaria. L'impegno si inserisce in un quadro più ampio di sforzi internazionali per affrontare le conseguenze del conflitto e favorire soluzioni sostenibili.

