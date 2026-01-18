Mo | Carney ' faremo tutto il possibile per alleviare sofferenze a Gaza'
Il governo canadese ha dichiarato il suo impegno a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza. Questa dichiarazione riflette l'intenzione di fornire assistenza e supporto alle popolazioni colpite, in un contesto di crisi umanitaria. L'impegno si inserisce in un quadro più ampio di sforzi internazionali per affrontare le conseguenze del conflitto e favorire soluzioni sostenibili.
Ottawa, 18 gen. (Adnkronos) - "Il Canada farà tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney, spiegando i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aderire al Board of Peace per Gaza. Le questioni relative al Consiglio di pace, comprese quelle economiche, sono ancora in fase di discussione, ha aggiunto il premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it
