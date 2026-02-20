Sigma Tarasconi e Stragliati insieme | Faremo tutto il possibile

La chiusura dei supermercati Sigma di Piacenza e Castelsangiovanni, decisa dal gruppo Realco, ha causato preoccupazione tra dipendenti e clienti. I sindaci Tarasconi e Stragliati si sono incontrati per rassicurare le persone colpite e promettono di fare tutto il possibile per trovare soluzioni. Entrambi hanno sottolineato l’impegno a tutelare le famiglie e mantenere i servizi essenziali. Nei prossimi giorni, si aspettano confronti con le aziende e le istituzioni per affrontare la crisi. La situazione resta sotto osservazione, mentre i negozi restano chiusi.

Le Amministrazioni comunali di Piacenza e Castelsangiovanni esprimono la propria attenzione e la piena vicinanza ai lavoratori e ai cittadini coinvolti nella situazione di incertezza determinata dalla chiusura dei supermercati Sigma, di proprietà del gruppo Realco. Lo rende noto Palazzo Mercanti con una nota congiuntaaIl sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e quello di Castelsangiovanni Valentina Stragliati, pur non trattandosi di una materia di diretta competenza dei Comuni, hanno ritenuto doveroso «attenzionare con responsabilità e sensibilità quanto sta accadendo. Entrambe si sono recate personalmente presso i punti vendita interessati per rappresentare la solidarietà delle rispettive Amministrazioni comunali e manifestare concreta disponibilità a fare tutto il possibile per supportare i lavoratori e i cittadini che in questi esercizi commerciali avevano un riferimento importante».