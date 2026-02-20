I deportati del Tgr Dopo la lobby gay ora Ranucci inciampa sui colleghi Persino l’Usigrai lo bacchetta | Ci vuole rispetto

Sigfrido Ranucci, noto giornalista del Tgr, ha criticato nuovamente colleghi e media, questa volta con parole dure sui social. La sua presa di posizione segue recenti polemiche sulla copertura delle proteste dei deportati e dei temi LGBTQ+. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti, ha risposto chiedendo più rispetto tra addetti ai lavori. Ranucci, che si trova spesso al centro di controversie, continua a stimolare discussioni accese, alimentando tensioni interne all’ambiente giornalistico. I commenti sui social si moltiplicano, mentre i colleghi osservano attentamente.

Sigfrido Ranucci, ancora una volta, sferra un attacco a il Giornale attraverso i suoi profili social. Dopo la pubblicazione delle chat in cui fa riferimento a un presunto “giro gay” nelle conversazioni con Maria Rosaria Boccia, il conduttore di Report scivola su una nuova gaffe nel tentativo scomposto di attaccare (ancora) il direttore e questo quotidiano. Tutto nasce da un articolo pubblicato da questa testata in cui si dà notizia del fatto che tra i primi 7 candidati vincitori di un concorso interno per stabilizzare 127 giornalisti in Rai, 2 sono attualmente impiegati nella redazione di Report.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "I deportati del Tgr". Dopo la lobby gay, ora Ranucci inciampa sui colleghi. Persino l’Usigrai lo bacchetta: "Ci vuole rispetto" Leggi anche: "I deportati del Tgr". Dopo la lobby gay, ora Ranucci inciampa sui colleghi. L'Usigrai: "Ci vuole rispetto" Leggi anche: Giletti non ci sta e attacca Ranucci: ecco le chat con Boccia sulla “lobby gay” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I deportati del Tgr. Dopo la lobby gay, ora Ranucci inciampa sui colleghi. L'Usigrai: Ci vuole rispettoL'ossessione del conduttore di Report per il direttore del Giornale e l'ennesima gaffe linguistica. Gasparri: Solito livore ... msn.com COORDINAMENTO CDR @TgrRai: RISPETTO PER I VERI DEPORTATI E PER LE COLLEGHE E I COLLEGHI DELLA TESTATA GIORNALISTICA REGIONALE DELLA #RAI @FnsiSocial @reportrai3 x.com TGR Rai Toscana. . Tra i testimoni della persecuzione nazifascista in Toscana c'è Rosanna Tacci, oggi 90enne, che a San Casciano val di Pesa ricorda il padre Dante torturato dai fascisti e i vicini di casa, ebrei, deportati e uccisi a Auschwitz. Il servizio di Aless - facebook.com facebook