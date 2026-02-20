I deportati del Tgr Dopo la lobby gay ora Ranucci inciampa sui colleghi L' Usigrai | Ci vuole rispetto

Sigfrido Ranucci ha criticato duramente i colleghi del Tgr, accusandoli di comportamenti poco rispettosi. La causa sono alcune tensioni interne emerse recentemente, che hanno portato a scontri pubblici tra i membri del team. Ranucci ha pubblicato messaggi sui social in cui invita a maggiore rispetto e collaborazione. La polemica si aggiunge a recenti polemiche sulla gestione delle relazioni tra i giornalisti. L’Usigrai chiede ora un confronto per ricostruire un clima di rispetto tra le diverse figure professionali. La vicenda continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori.

Sigfrido Ranucci, ancora una volta, sferra un attacco a il Giornale attraverso i suoi profili social. Dopo la pubblicazione delle chat in cui fa riferimento a un presunto "giro gay" nelle conversazioni con Maria Rosaria Boccia, il conduttore di Report scivola su una nuova gaffe nel tentativo scomposto di attaccare (ancora) il direttore e questo quotidiano. Tutto nasce da un articolo pubblicato da questa testata in cui si dà notizia del fatto che tra i primi 7 candidati vincitori di un concorso interno per stabilizzare 127 giornalisti in Rai, 2 sono attualmente impiegati nella redazione di Report.