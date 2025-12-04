Bavelloni a rischio chiusura la sede di Bregnano | oltre 50 posti di lavoro in bilico

La crisi alla Bavelloni torna a esondare sul territorio. La situazione dell’azienda specializzata nella lavorazione del vetro, con stabilimenti a Bregnano e a Lentate sul Seveso, resta critica e si aggrava con l’ipotesi di chiusura e delocalizzazione della produzione: oltre cinquanta posti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

