Asl Salerno oltre 600 posti di lavoro a rischio | la denuncia della Cisl provinciale

L'Asl di Salerno ha avviato una gara per servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio, che potrebbe mettere a rischio oltre 600 posti di lavoro. La Cisl provinciale ha espresso preoccupazione circa le possibili conseguenze occupazionali di questa procedura, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni che tutelino i lavoratori coinvolti. La questione evidenzia le sfide legate alla gestione dei servizi e alla tutela dell’occupazione nel settore sanitario locale.

La procedura di gara per i servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio bandita dall'Asl di Salerno rischia di produrre conseguenze gravissime sul piano occupazionale, mettendo in pericolo il posto di lavoro di oltre 600 lavoratrici e lavoratori. Una situazione che le organizzazioni sindacali definiscono di estrema criticità e che, alla luce dei documenti ufficiali, individua con chiarezza le responsabilità. Secondo quanto emerge dalla comunicazione formale di Soresa, le criticità della procedura sono direttamente riconducibili all'Asl di Salerno, smentendo ogni tentativo di attribuire ad altri soggetti le scelte che hanno condotto all'attuale scenario.

