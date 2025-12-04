Dati Inail Paolo Capone Leader UGL | Numeri allarmanti sicurezza sul lavoro non è opzione ma diritto fondamentale

“Allarmano i dati Inail relativi alle denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di ottobre 2025. Pur nella provvisorietà dei numeri, risultano 652 decessi, tre in più rispetto ai 649 registrati nel 2024. Si tratta di numeri impr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dati Inail. Paolo Capone, Leader UGL: “Numeri allarmanti, sicurezza sul lavoro non è opzione ma diritto fondamentale”

