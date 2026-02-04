Controlli rafforzati nelle scuole | educazione e prevenzione come nuovi obiettivi

Questa mattina in prefettura a Pescara, il comitato per l’ordine pubblico ha deciso di rafforzare i controlli nelle scuole. L’obiettivo è aumentare l’attenzione sulla sicurezza degli studenti, ma anche puntare su un nuovo approccio fatto di educazione e prevenzione. Da oggi, le forze dell’ordine saranno più presenti negli istituti, mentre si lavora anche per coinvolgere studenti e famiglie in iniziative di sensibilizzazione.

**In prefettura a Pescara, il comitato per l’ordine pubblico ha deciso di attivare un nuovo modello di intervento in ambito scolastico: controllo rafforzato, educazione e prevenzione.** Nella mattinata del 4 febbraio 2026, in un’area della città dove si svolgeva una riunione provinciale per l’ordine e la sicurezza, il prefetto Luigi Carnevale ha guidato l’incontro tra forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, Asl, Comune e rappresentanti del ministero dell’Istruzione. La riunione, tenutasi a Pescara, ha visto l’attivazione di un tavolo permanente dedicato al disagio giovanile, in risposta a una circolare del Ministero dell’Interno e dell’Istruzione, emessa a seguito di episodi di violenza in ambito scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Più pattuglie e unità cinofile sono state inviate davanti alle scuole del centro città.

