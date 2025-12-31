Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata | dov’è la zona rossa a Chivasso

Il Prefetto di Torino ha prorogato fino al 20 marzo 2026 l’ordinanza di vigilanza rafforzata nella zona a rischio di Chivasso. La misura, in vigore dal 12 settembre, prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento in un’area del centro cittadino. Questa decisione mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona interessata, mantenendo la continuità delle misure di controllo adottate.

Il 22 dicembre il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto la proroga fino al 20 marzo 2026 dell’ordinanza adottata il 12 settembre scorso, relativa al divieto di stazionamento e all’ordine di allontanamento in una specifica area del centro cittadino di Chivasso. La decisione arriva alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

