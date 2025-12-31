Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata | dov’è la zona rossa a Chivasso
Il Prefetto di Torino ha prorogato fino al 20 marzo 2026 l’ordinanza di vigilanza rafforzata nella zona a rischio di Chivasso. La misura, in vigore dal 12 settembre, prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento in un’area del centro cittadino. Questa decisione mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona interessata, mantenendo la continuità delle misure di controllo adottate.
Il 22 dicembre il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto la proroga fino al 20 marzo 2026 dell’ordinanza adottata il 12 settembre scorso, relativa al divieto di stazionamento e all’ordine di allontanamento in una specifica area del centro cittadino di Chivasso. La decisione arriva alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Zona stazione. Prorogata l’ordinanza antidegrado
Leggi anche: Zona rossa di Traversara divisa in 2, ordinanza in arrivo: demolizioni entro 30 metri dall’argine e indennizzi
L’ordinanza sarà valida per sei mesi e potrà essere prorogata per altri dodici. - facebook.com facebook
Il Prefetto di Torino ha confermato la proroga dell’ordinanza: comune.chivasso.to.it/it/news/prorog… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.