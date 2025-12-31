Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata | dov’è la zona rossa a Chivasso

Il Prefetto di Torino ha prorogato fino al 20 marzo 2026 l’ordinanza di vigilanza rafforzata nella zona a rischio di Chivasso. La misura, in vigore dal 12 settembre, prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento in un’area del centro cittadino. Questa decisione mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona interessata, mantenendo la continuità delle misure di controllo adottate.

