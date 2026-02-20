Sicurezza i ritardi della destra non giovano alla sinistra
La questione della sicurezza si complica a causa dei ritardi della destra nel approvare il nuovo decreto. La proposta di legge, presentata da settimane, resta ferma alla Ragioneria da oltre due settimane, creando tensioni all’interno della maggioranza. La discussione si è inceppata su alcuni dettagli tecnici, mentre i sostenitori della sinistra chiedono tempi più rapidi per intervenire. La situazione resta bloccata, lasciando aperti molti dubbi sulle prossime mosse.
Non tutto fila sul dossier sicurezza del Governo, con l’ultimo decreto incagliato da 15 giorni alla Ragioneria con annessa polemica dentro la stessa maggioranza. Già perché il portavoce di Forza Italia Nevi aveva detto che c’erano valutazioni su alcuni profili di costituzionalità ma è stato subito smentito da Palazzo Chigi. Tuttavia, il testo bollinato non è ancora arrivato al Quirinale per la firma e l’approdo in Gazzetta Ufficiale. Ma non è l’unica notizia che increspa il quadro perché, sempre ieri, il Comandante generale dei Carabinieri Luongo ha fatto sapere che mancano più di 10mila militari, una carenza che limita e condiziona l’operatività dei reparti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
