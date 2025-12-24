Il termine “sicurezza” è spesso presente nel discorso pubblico, sia a destra che a sinistra, ma la sua reale efficacia rimane spesso indefinita. In questo periodo di festività, si può notare come il concetto venga evocato frequentemente, senza però portare a soluzioni concrete. Un’analisi obiettiva aiuta a comprendere i reali problemi e a individuare strategie efficaci per garantire realmente un ambiente più sicuro.

C’è un fantasma che si aggira, piuttosto inutilmente, per l’Italia delle feste. E’ la parola “ sicurezza ”. Lunedì, in pieno giorno, a Milano un quindicenne è stato aggredito, spogliato e derubato da quattro quasi coetanei; la settimana scorsa, sempre a Milano, si sono verificati due accoltellamenti in un solo giorno. Gli episodi di piccola criminalità, ma spesso violenti, sono un rosario quotidiano. La madre del quindicenne cui hanno tolto anche le scarpe ha detto, sconsolata: “Questa società produce disgrazia e indifferenza. Gente che si lamenta, che invoca sicurezza, chiede galera, ma guarda e passa oltre”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fantasma della sicurezza. A destra come a sinistra

