Addio a Brigitte Bardot icona della sinistra francese negli anni Sessanta poi convertitasi alla destra

È deceduta Brigitte Bardot, a 91 anni. La sua fondazione ha confermato la notizia, ricordandola come una stella internazionale che, dopo una brillante carriera, dedicò il suo impegno alla tutela degli animali e alle cause sociali. La figura di Bardot ha attraversato diverse fasi politiche, passando dalla sinistra alla destra, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale e sociale.

È morta Brigitte Bardot, a 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come “una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione”. Non sono stati resi noti il luogo e l’ora del decesso. Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu. créa la femme) del 1956 e a veva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un’icona culturale globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Brigitte Bardot, icona della sinistra francese negli anni Sessanta poi convertitasi alla destra Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Aveva 91 anni Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, morta a 91 anni l'attrice francese sex symbol del cinema anni '50 e '60 e icona del movimento animalista La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Celebrità italiane e non: i commoventi addii del 2025, da Eleonora Giorgi a Giorgio Armani. Brigitte Bardot morta a 91: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... lapresse.it

