addio a brigitte bardot icona della sinistra francese negli anni sessanta poi convertitasi alla destra

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta Brigitte Bardot, a 91 anni. La sua fondazione ha confermato la notizia, ricordandola come una stella internazionale che, dopo una brillante carriera, dedicò il suo impegno alla tutela degli animali e alle cause sociali. La figura di Bardot ha attraversato diverse fasi politiche, passando dalla sinistra alla destra, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale e sociale.

È morta Brigitte Bardot, a 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come “una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione”. Non sono stati resi noti il luogo e l’ora del decesso. Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu. créa la femme) del 1956 e a veva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un’icona culturale globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

