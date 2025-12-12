Indagine Ghenos | smantellata rete criminale di tombaroli e trafficanti di reperti archeologici 45 arresti

Nell’ambito di un’operazione su vasta scala, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno smantellato una rete criminale dedita a scavi archeologici illeciti e traffico di reperti, portando all’arresto di 45 persone tra Catania e Siracusa. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, evidenzia un grave danno al patrimonio archeologico italiano.

45 misure cautelari per associazioni dedite al patrimonio archeologico.. Alle prime ore dell'alba del 12 dicembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, coordinati dalla Procura Distrettuale di Catania, hanno eseguito un'operazione su larga scala contro associazioni per delinquere radicate nelle province di Catania e Siracusa, finalizzate a scavi archeologici illeciti. Le attività investigative, supportate dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri e dallo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sicilia", si sono estese anche a Roma, Firenze, Ravenna, Ferrara, e persino all'estero, Regno Unito e Germania, con l'esecuzione di 45 misure cautelari personali.

