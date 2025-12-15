Smantellata rete di trafficanti di droga nel foggiano 24 arresti

I Carabinieri di Foggia hanno smantellato una rete di trafficanti di droga, arrestandone 24 membri. L'operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, evidenziando l'importanza delle indagini nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia.

FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Foggia, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso quel Tribunale, nei confronti di 24 persone (di cui 19 destinatarie del carcere e 5 degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) accusate di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, monitorata da maggio 2024 ad aprile 2025, sarebbe stata condotta da cittadini – tra i 23 e i 61 anni – di nazionalità italiana, albanese, georgiana e rumena, attivi, oltre che in provincia di Foggia, anche a Rieti, in Emilia Romagna e nel basso Molise. Ildenaro.it

