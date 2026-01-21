Arpa Sicilia indetto sit-in dei lavoratori | Scopertura d' organico del 70% e 95 dipendenti in scadenza

Arpa Sicilia ha annunciato un sit-in dei lavoratori a causa di una grave scopertura di organico, pari al 70%. Attualmente, l’ente non riesce a garantire le attività essenziali e si trova con 95 dipendenti a tempo determinato in scadenza a febbraio, tra ingegneri, biologi e informatici, senza prospettive di stabilizzazione. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità dell’ente di assicurare un servizio efficiente e stabile.

