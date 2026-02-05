Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 | 73 posti a tempo indeterminato C’è Modica

A Modica si apre una grande occasione per chi cerca un lavoro stabile nel settore dei trasporti. È stato pubblicato il bando per il concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026, che offre 73 posti a tempo indeterminato. Le candidature sono aperte per autisti che vogliono lavorare nel trasporto pubblico locale in tutta la regione.

**Un concorso per 73 autisti a tempo indeterminato: Modica tra le sedi previste per il Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026** Sono 73 le posizioni disponibili per operatori di esercizio, a tempo indeterminato, nel settore del trasporto pubblico locale in Sicilia. La scelta è stata fatta dal bando del Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026, pubblicato a Palermo. Un’opportunità importante per i conducenti con patente D e CQC, e con un impegno di formazione e competenze sufficiente per partecipare a un processo selettivo che si apre a tutti gli ambiti regionali. I posti saranno distribuiti tra Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Modica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su AST Sicilia

L’Istat ha pubblicato un concorso per 195 posti a tempo indeterminato, rivolto a ricercatori e tecnologi diplomati.

È stato pubblicato il maxi concorso RIPAM per 327 posti a tempo indeterminato, rivolto a laureati con profili giuridico-amministrativi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su AST Sicilia

Argomenti discussi: Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026: 73 posti a tempo indeterminato; L'Ast assume in Sicilia, con la terza media e a tempo indeterminato: come candidarsi; L’Ast torna ad assumere: ecco il bando da 73 posti; Selezione pubblica AST Sicilia: 73 assunzioni per autisti a tempo indeterminato in tutta la regione. Bando.

Selezione pubblica AST Sicilia: 73 assunzioni per autisti a tempo indeterminato in tutta la regione. BandoL'Azienda Siciliana Trasporti (AST) Spa ha indetto una selezione per l'assunzione di 73 autisti a tempo indeterminato, in tutta la regione. Ecco il Bando da scaricare e tutte le informazioni utili per ... ticonsiglio.com

Assunzioni Ast, 73 posti di autisti a tempo indeterminatoL’Azienda Siciliana Trasporti avvia una nuova procedura di reclutamento, tornando ad assumere personale a tempo indeterminato dopo circa vent’anni. Il ... canalesicilia.it

Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 73 posti a tempo indeterminato (titolo: licenza media). Guida completa (requisiti, domanda, prove): x.com

Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026: 73 posti a tempo indeterminato facebook