Sicilia | 1,8M€ in royalties gas a Comuni fine dell’attesa Gela

La Sicilia ha deciso di distribuire 1,8 milioni di euro di royalties provenienti dall’estrazione di gas offshore, causando sollievo tra i Comuni di Gela, Licata e Butera. La Regione ha finalmente sbloccato i fondi, che erano in attesa da mesi, e ora verranno destinati alle comunità locali. Gela riceve una parte significativa di questa somma, destinata a progetti di sviluppo e miglioramenti infrastrutturali. La distribuzione dei soldi rappresenta una risposta concreta alle richieste delle amministrazioni comunali.

Royalties Energetiche in Sicilia: 1,8 Milioni di Euro a Gela, Licata e Butera. La Regione Siciliana ha sbloccato la distribuzione di 1,8 milioni di euro di royalties derivanti dalle attività di estrazione di gas offshore, destinando i fondi ai Comuni di Gela, Licata e Butera. La decisione, frutto di un accordo tra Regione e governo nazionale, segna la fine di un lungo iter burocratico e promette un flusso di risorse più stabile per i territori coinvolti. La Svolta Dopo Anni di Impasse. La vicenda delle royalties legate alle attività estrattive in Sicilia è stata caratterizzata da una complessa negoziazione che ha coinvolti la Regione, i Comuni e le società concessionarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia: Eni verserà le royalties del gas a Gela, Licata e Butera su base annualeEni ha annunciato che le royalties derivanti dai giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia saranno versate annualmente ai comuni di Gela, Licata e Butera.

Arera sospende per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry: interessate Calabria, Sardegna e SiciliaL'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.